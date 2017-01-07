"Лето, оно в душе": в Петербурге заметили парней на кабриолете

Штормовой ветер, дождь и снег, которые прошли по Петербургу 18 и 19 декабря, не помешали двум автолюбителям выехать на прогулку в четверг на кабриолете. Красный жигули с открытой крышей заметили во дворе одного из домов петербуржцы.
Лето, оно в душе. Вон как раз снежок идет,
– иронично отметил автор видео.
Эпатажная машина долго не заводилась, будто берегла водителя и пассажира от путешествия в такую погоду. Отправилась машина в путь или нет, осталось загадкой.
Крышу ночью снесло просто,
Главное в шапках! Мамы спокойны,
– пошутили в комментариях петербуржцы.
Ранее мы рассказывали, что ночной шторм в Петербурге столкнул фургоны без водителей.
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