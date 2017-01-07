"Лето, оно в душе": в Петербурге заметили парней на кабриолете

Снег и ветер не помешали автолюбителям отправиться в поездку в машине без крыши.

Штормовой ветер, дождь и снег, которые прошли по Петербургу 18 и 19 декабря, не помешали двум автолюбителям выехать на прогулку в четверг на кабриолете. Красный жигули с открытой крышей заметили во дворе одного из домов петербуржцы.

Лето, оно в душе. Вон как раз снежок идет, – иронично отметил автор видео.

Эпатажная машина долго не заводилась, будто берегла водителя и пассажира от путешествия в такую погоду. Отправилась машина в путь или нет, осталось загадкой.

Крышу ночью снесло просто, Главное в шапках! Мамы спокойны, – пошутили в комментариях петербуржцы.

Ранее мы рассказывали, что ночной шторм в Петербурге столкнул фургоны без водителей.

Видео: Родион Распутин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте