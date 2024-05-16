Редкий японский кабриолет Mitsuoka Bubu Classic SSK выставлен на продажу в Москве за 2,1 млн рублей

Белоснежный кабриолет с пурпурными колесными арками и хромированными элементами кузова выполнен в стиле ретро-автомобилей эпохи ар-деко.

В Москве появился шанс приобрести настоящую автомобильную редкость — кабриолет Mitsuoka Bubu Classic SSK 1989 года выпуска. Этот необычный автомобиль представляет собой ручную реплику Mercedes SSK, созданную японскими мастерами на базе Volkswagen Beetle. На объявление обратил внимание портал 110km.ru.

Белоснежный кабриолет с пурпурными колесными арками и хромированными элементами кузова выполнен в стиле ретро-автомобилей эпохи ар-деко. Всего с 1987 по 1988 год было выпущено всего 200 таких экземпляров, что делает эту модель настоящей коллекционной ценностью.

Под капотом автомобиля скрывается 1,6-литровый двигатель Volkswagen мощностью 70 лошадиных сил, работающий в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. При скромных динамических характеристиках (машина весит всего 740 кг) этот кабриолет ценят прежде всего за уникальный дизайн и ручную сборку.

Особую ценность экземпляру добавляет его состояние – за 36 лет автомобиль проехал всего 8 000 километров. Нынешний владелец утверждает, что использовал машину всего дважды.

Эксперты отмечают, что сочетание винтажного стиля, японского качества изготовления и европейской технической базы делает Mitsuoka Bubu Classic SSK по-настоящему уникальным предложением на российском рынке коллекционных автомобилей. При растущем интересе к необычным винтажным моделям этот лот может быстро найти своего покупателя.

Фото: auto.ru