Петербуржцы назвали размер достойной пенсии

В рейтинге мегаполисов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии на первом месте находится Москва с суммой 57 900 рублей, что на 10% выше показателя прошлого октября.

По данным совместного опроса сервиса по поиску работы SuperJob и РИА "Новости", в котором участвовали экономически активные граждане из всех регионов страны, достойной пенсией сегодня считается сумма в 53 500 рублей в месяц.

Жители Петербурга оценивают достойную пенсию еще выше — в 57 600 рублей. Интересно, что за последние месяцы пенсионные ожидания петербуржцев демонстрировали колебания: в октябре прошлого года они составляли 51 900 рублей, в феврале 2025 года — 51 700 рублей, а в июне 2024 года — 51 000 рублей.

Запросы мужчин традиционно выше, чем у женщин: 54 800 рублей против 52 400 рублей соответственно. Также возраст играет важную роль: россияне старше 45 лет считают достойной пенсию в 56 200 рублей, в то время как молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50 800 рублями.

Обладатели высшего образования ожидают пенсию в размере 55 800 рублей, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием называют сумму в 52 100 рублей. Запросы также растут с увеличением текущего дохода: россияне, зарабатывающие до 100 тысяч рублей, считают достойной пенсию в 50 800 рублей, а те, чей доход составляет от 150 тысяч, ожидают более 58 500 рублей.

В рейтинге мегаполисов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии на первом месте находится Москва с суммой 57 900 рублей, что на 10% выше показателя прошлого октября. Петербург занимает второе место с пенсией в 57 600 рублей (+11% за полгода), а на третьем месте находится Хабаровск с суммой 55 400 рублей (+11%). В пятерку лидеров также вошли Краснодар (54 900 рублей) и Владивосток с Красноярском (по 54 500 рублей).

Фото: Piter.TV