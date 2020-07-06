Услугами доставки продуктов на дом пользуется 70% петербуржцев

Это каждый пятый житель города.

Согласно данным опроса от сервиса "Городской диалог", 70% жителей Северной столицы пользуется услугами доставки продуктов или еды на дом. При этом только 12% опрошенных признаются в том, что они прибегают к этой практике из-за нехватки времени на походы в магазин, – такой информацией поделились в пресс-службе Медиацентра Санкт-Петербурга.

Также 41% респондентов отметили, что доставка для них попросту удобнее. Среди же тех, кто к услугам доставки не прибегает, 30% участников опроса отметили, что им необходимо видеть продукты собственными глазами. В привычке ходить по магазинам признались 16% респондентов, не пользующихся онлай-заказом продуктов. В целом, согласно статистике, 43% горожан, как правило, довольны услугами доставки продуктов и еды.

Ранее стало известно, что только 6 из 10 петербуржцев проверяют сроки годности продуктов питания в магазинах.

Фото: Freepik