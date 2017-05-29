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С 8 августа в трех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения
Сегодня, 10:59
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С 8 августа в трех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения

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Речь идет о Кировском, Невском и Приморском районах.

В трех районах Петербурга ограничат движение с 8 августа, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Кировском районе по 26 сентября в связи с работами по ремонту дорожного покрытия затруднится проезд по проспекту Стачек от Ленинского проспекта до проспекта Маршала Жукова, по Кронштадтской площади. 

В Невском районе до 15 октября по этой же причине ограничат движение по улице Бабушкина от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны, включая перекрестки. 

А в Приморском районе по 22 августа будут строить инженерные сети, поэтому затруднят движение по боковому проезду Коломяжского проспекта от улицы Матроса Железняка до Богатырского проспекта. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт дорог парализует шесть районов Петербурга с 7 августа. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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