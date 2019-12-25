С 4 октября дорожные ограничения введут в четырех районах Петербурга

Ремонтные работы состоятся в Василеостровском, Выборгском, Курортном и Петроградском районах.

В четырех районах Петербурга с 4 октября ограничат движение, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

На Васильевском острове до 3 января 2026 года в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей затруднится проезд по Большому проспекту В. О. от Наличной улицы до Детской улицы, а по 4 ноября текущего года – по Большому проспекту В. О. от Наличной улицы до улицы Шевченко, включая перекрестки с Опочининой, Гаванской и Весельной улицами.

В Выборгском районе до 20:00 5 октября будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому движение перекроют по проспекту Просвещения в створе Выборгского шоссе.

В Курортном районе до 15 октября по этой же причине ограничат проезд по улице Мира в Зеленогорске от Широкой улицы до Торфяной улицы, включая перекрестки.

В Петроградском районе по 14 октября 2027 года из-за работ по размещению временных ограждений затруднится проезд по улице Блохина от Мытнинского переулка до Кронверкского проспекта, по Кронверкскому проспекту от улицы Блохина до проспекта Добролюбова.

А работы по прокладке инженерных сетей до 10 октября ограничат движение по Вяземскому переулку от Песочной набережной до улицы Профессора Попова.

