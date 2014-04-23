Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 24 апреля

В трех районах Петербурга с 24 апреля ограничат движение транспорта, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.
В Колпинском районе до 30 июня планируются работы по строительству водопроводных сетей, из-за чего затруднится проезд по Плановой улице в Металлострое от Петрозаводского шоссе до Полевой улицы, с закрытием движения по Плановой улице в направлении от Петрозаводского шоссе к Полевой улице.
В Петроградском районе по 15 октября в связи с работами по размещению временных ограждений ограничивается проезд по Чкаловскому проспекту от Пионерской улицы до улицы Красного Курсанта, по Пионерской улице от Эскадронного переулка до Чкаловского проспекта.
А в Петродворцовом районе до 20 мая будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому затруднится движение по Кропоткинской улице в Стрельне от Петербургского шоссе до улицы Грибоедова, включая перекрестки.
Ранее мы рассказывали о том, что в четырех районах Петербурга ограничат движение с 21, 22 и 23 апреля.
Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга
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