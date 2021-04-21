В четырех районах Петербурга ограничат движение с 21, 22 и 23 апреля

Проезд затруднится в Кировском, Приморском, Петродворцовом и Центральном районах.

В четырех районах Петербурга с 21, 22 и 23 апреля вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

В Кировском районе в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей с 21 по 26 апреля затруднится проезд по Кронштадтской улице от Портовой улицы до дороги на Турухтанные Острова, с закрытием движения по Кронштадтской улице в направлении от Портовой улицы к дороге на Турухтанные Острова. В эти же числа ограничат проезд по дороге на Турухтанные Острова от улицы Ивана Зубкова до проспекта Стачек, включая перекресток с Кронштадтской улицей.

В Петродворцовом районе с 23 до 26 апреля из-за работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение по Манежному спуску в Ломоносове от Еленинской улицы до Дворцового проспекта.

В Приморском районе с 22 по 26 апреля будут прокладывать инженерные сети, поэтому закрывается проезд по Поклонногорской улице от Афонской улицы до Солунской улицы.

В Центральном районе планируются работы по размещению временного ограждения. По этой причине с 21 апреля до 29 июня 2027 года ограничат движение по Гагаринской улице от Шпалерной улицы до дороги на набережной Кутузова, а с 21 апреля по 29 июня – по набережной Кутузова у пересечения с Гагаринской улицей.



Ранее на Piter.TV: в Московском районе и Ломоносове ограничат движение с 19 апреля.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга