В Московском районе и Ломоносове ограничат движение с 19 апреля

Планируются работы по ремонту дорожного покрытия и реконструкции канализационной сети.

С 19 апреля в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

В Московском районе по 24 мая будут ремонтировать дорожное покрытие, из-за чего затруднится проезд по Московскому проспекту от набережной Обводного канала до Московских Ворот, включая перекрестки.

В связи с производством работ по реконструкции канализационной сети до 13 мая ограничивается движение по Черниговской улице от улицы Булавского до Ново-Рыбинской улицы, с закрытием проезда по Черниговской улице в направлении от улицы Булавского к Ново-Рыбинской улице. А по 26 апреля затруднится движение по Ново-Рыбинской улице около пересечения с Черниговской улицей.

В Петродворцовом районе до 22 апреля планируются работы по ремонту асфальта. По этой причине ограничат проезд по Манежной улице в Ломоносове от Александровской улицы до Еленинской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонтные работы ограничат движение в двух районах Петербурга с 18 апреля.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга