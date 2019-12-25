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В Московском районе и Ломоносове ограничат движение с 19 апреля
Сегодня, 10:58
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В Московском районе и Ломоносове ограничат движение с 19 апреля

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Планируются работы по ремонту дорожного покрытия и реконструкции канализационной сети.

С 19 апреля в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города. 

В Московском районе по 24 мая будут ремонтировать дорожное покрытие, из-за чего затруднится проезд по Московскому проспекту от набережной Обводного канала до Московских Ворот, включая перекрестки.

В связи с производством работ по реконструкции канализационной сети до 13 мая ограничивается движение по Черниговской улице от улицы Булавского до Ново-Рыбинской улицы, с закрытием проезда по Черниговской улице в направлении от улицы Булавского к Ново-Рыбинской улице. А по 26 апреля затруднится движение по Ново-Рыбинской улице около пересечения с Черниговской улицей. 

В Петродворцовом районе до 22 апреля планируются работы по ремонту асфальта. По этой причине ограничат проезд по Манежной улице в Ломоносове от Александровской улицы до Еленинской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонтные работы ограничат движение в двух районах Петербурга с 18 апреля. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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