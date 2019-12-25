  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ремонтные работы ограничат движение в двух районах Петербурга с 18 апреля
Сегодня, 11:26
54
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ремонтные работы ограничат движение в двух районах Петербурга с 18 апреля

0 0

Речь идет о Красносельском и Петроградском районах.

С 18 апреля дорожные ограничения вводятся в Красносельском и Петроградском районах, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Из-за работ по реконструкции водопровода в Красносельском районе до 30 июня затруднится движение по боковому проезду Петергофского шоссе от улицы Адмирала Черокова до улицы Кузнецова, включая перекрестки. Также по 1 мая ограничат проезд по боковому проезду Петергофского шоссе от дома 57А по Петергофскому шоссе до улицы Адмирала Черокова, с закрытием движения по боковому проезду Петергофского шоссе в направлении от дома 57А по Петергофскому шоссе к улице Адмирала Черокова. До 30 июня движение транспорта ограничится по улице Адмирала Черокова от бокового проезда Петергофского шоссе до улицы Капитана Грищенко, с закрытием проезда по улице Адмирала Черокова в направлении от бокового проезда Петергофского шоссе к улице Капитана Грищенко. 

В Петроградском районе с пятницы (08:00) по 25 апреля (23:00) в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия проезд затруднится по улице Яблочкова от Провиантской улицы до переулка Талалихина. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: с 17 апреля движение ограничат в Красногвардейском, Петроградском и Пушкинском районах. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии