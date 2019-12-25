Ремонтные работы ограничат движение в двух районах Петербурга с 18 апреля

Речь идет о Красносельском и Петроградском районах.

С 18 апреля дорожные ограничения вводятся в Красносельском и Петроградском районах, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Из-за работ по реконструкции водопровода в Красносельском районе до 30 июня затруднится движение по боковому проезду Петергофского шоссе от улицы Адмирала Черокова до улицы Кузнецова, включая перекрестки. Также по 1 мая ограничат проезд по боковому проезду Петергофского шоссе от дома 57А по Петергофскому шоссе до улицы Адмирала Черокова, с закрытием движения по боковому проезду Петергофского шоссе в направлении от дома 57А по Петергофскому шоссе к улице Адмирала Черокова. До 30 июня движение транспорта ограничится по улице Адмирала Черокова от бокового проезда Петергофского шоссе до улицы Капитана Грищенко, с закрытием проезда по улице Адмирала Черокова в направлении от бокового проезда Петергофского шоссе к улице Капитана Грищенко.

В Петроградском районе с пятницы (08:00) по 25 апреля (23:00) в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия проезд затруднится по улице Яблочкова от Провиантской улицы до переулка Талалихина.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 17 апреля движение ограничат в Красногвардейском, Петроградском и Пушкинском районах.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга