С 30 августа в Адмиралтейском, Красносельском и Центральном районах ограничат движение

На участках дорог пройдут ремонтные работы.

Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 30 августа, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Адмиралтейском районе на один день в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия затруднится проезд по Старо-Калинкину мосту.

В Красносельском районе до 15 октября будут реконструировать водопровод по Земской улице, поэтому ограничивается движение от Таллинского шоссе до дома 96.

А в Центральном районе с 30 по 31 августа из-за ремонта газопровода закроют проезд по набережной реки Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга