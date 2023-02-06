С 30 августа в Адмиралтейском, Красносельском и Центральном районах ограничат движение

Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 30 августа, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.
В Адмиралтейском районе на один день в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия затруднится проезд по Старо-Калинкину мосту.
В Красносельском районе до 15 октября будут реконструировать водопровод по Земской улице, поэтому ограничивается движение от Таллинского шоссе до дома 96.
А в Центральном районе с 30 по 31 августа из-за ремонта газопровода закроют проезд по набережной реки Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста.
Ранее мы рассказывали о том, что на ЗСД в Петербурге временно перекроют несколько въездов и съездов для машин.
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все