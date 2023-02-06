  1. Главная
С 30 августа в Адмиралтейском, Красносельском и Центральном районах ограничат движение
Сегодня, 10:59
На участках дорог пройдут ремонтные работы.

Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 30 августа, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Адмиралтейском районе на один день в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия затруднится проезд по Старо-Калинкину мосту. 

В Красносельском районе до 15 октября будут реконструировать водопровод по Земской улице, поэтому ограничивается движение от Таллинского шоссе до дома 96. 

А в Центральном районе с 30 по 31 августа из-за ремонта газопровода закроют проезд по набережной реки Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста. 

Ранее мы рассказывали о том, что на ЗСД в Петербурге временно перекроют несколько въездов и съездов для машин. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

