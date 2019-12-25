Движение по Академическому переулку перекроют на два дня

С 7 до 9 апреля пройдут работы по размещению временного ограждения.

В Петербурге с 7 апреля вводятся дорожные ограничения на Васильевском острове, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

Так, до 9 апреля из-за работ по размещению временного ограждения закрывается проезд по Академическому переулку от 8-й и 9-й линий В. О. до 6-й и 7-й линий В. О.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что с 5 апреля дорожные ограничения введут в Петроградском и Красногвардейском районах. Речь идет о затруднении проезда по улице Чапыгина, проспекту Косыгина и Бокситогорской улице.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга