Движение по Академическому переулку перекроют на два дня

В Петербурге с 7 апреля вводятся дорожные ограничения на Васильевском острове, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.
Так, до 9 апреля из-за работ по размещению временного ограждения закрывается проезд по Академическому переулку от 8-й и 9-й линий В. О. до 6-й и 7-й линий В. О.
ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее мы сообщили о том, что с 5 апреля дорожные ограничения введут в Петроградском и Красногвардейском районах. Речь идет о затруднении проезда по улице Чапыгина, проспекту Косыгина и Бокситогорской улице.
Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга
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