С 28 августа в Калининском и Петродворцовом районах вводятся дорожные ограничения

Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия и размещению строительного городка.

В двух районах Петербурга с 28 августа вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Калининском районе из-за ремонта дорожного покрытия до 30 августа перекроют проезд по улице Веденеева от проспекта Науки до Тихорецкого проспекта.

А в Петродворцовом районе по 26 сентября в связи с работами по размещению строительного городка закроют движение в Петергофе по Ботанической улице от Ульяновской улицы до тупика.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: в пяти районах Петербурга сняли ограничения движения.

Фото: пресс-служба ГАТИ