  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 28 августа в Калининском и Петродворцовом районах вводятся дорожные ограничения
Сегодня, 15:34
283
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

С 28 августа в Калининском и Петродворцовом районах вводятся дорожные ограничения

0 0

Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия и размещению строительного городка.

В двух районах Петербурга с 28 августа вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Калининском районе из-за ремонта дорожного покрытия до 30 августа перекроют проезд по улице Веденеева от проспекта Науки до Тихорецкого проспекта.

А в Петродворцовом районе по 26 сентября в связи с работами по размещению строительного городка закроют движение в Петергофе по Ботанической улице от Ульяновской улицы до тупика. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: в пяти районах Петербурга сняли ограничения движения. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии