До середины июня в Петергофе вводятся дорожные ограничения

С 17 апреля в Петродворцовом районе Петербурга вводятся дорожные ограничения для автомобилистов, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.
До 14 июня в связи с производством работ по установке временных ограждений затруднится проезд в Петергофе по Гостилицкой улице от Университетского проспекта до улицы Первого Мая. С 7 мая мера будет распространяться и на перекресток с Университетским проспектом.
ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.
Пресс-служба ГАТИ
