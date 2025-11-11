До середины июня в Петергофе вводятся дорожные ограничения

Планируются работы по установке временных ограждений.

С 17 апреля в Петродворцовом районе Петербурга вводятся дорожные ограничения для автомобилистов, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

До 14 июня в связи с производством работ по установке временных ограждений затруднится проезд в Петергофе по Гостилицкой улице от Университетского проспекта до улицы Первого Мая. С 7 мая мера будет распространяться и на перекресток с Университетским проспектом.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

