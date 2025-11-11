Сегодня, 11:48
До середины июня в Петергофе вводятся дорожные ограничения

Планируются работы по установке временных ограждений.

С 17 апреля в Петродворцовом районе Петербурга вводятся дорожные ограничения для автомобилистов, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

До 14 июня в связи с производством работ по установке временных ограждений затруднится проезд в Петергофе по Гостилицкой улице от Университетского проспекта до улицы Первого Мая. С 7 мая мера будет распространяться и на перекресток с Университетским проспектом. 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове и в Приморском районе ограничили движение с 4 апреля. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

