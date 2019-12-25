В "Сапсанах" между Петербургом и Москвой увеличили количество мест

Утром 12 сентября в Пулково задержали 28 рейсов, отменили 13 перелетов.

В РЖД сообщили, что обеспечили пассажиров дополнительными местами в поездах между Санкт-Петербургом и Москвой.

Удвоили количество мест в поездах "Сапсан":

– №777 отправлением 12 сентября в 17:10 из Санкт-Петербурга

– №760 отправлением 13 сентября в 09:30 из Москвы.

Кроме того, весь сентябрь скоростные поезда "Аврора" курсируют увеличенными составами.

Утром 12 сентября в Пулково задержали 28 рейсов, отменили 13 перелетов. С 10:00 ограничения были сняты.

Фото: Telegram/ Телеграмма РЖД