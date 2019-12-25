В "Сапсанах" между Петербургом и Москвой увеличили количество мест

В РЖД сообщили, что обеспечили пассажиров дополнительными местами в поездах между Санкт-Петербургом и Москвой.
Удвоили количество мест в поездах "Сапсан":
– №777 отправлением 12 сентября в 17:10 из Санкт-Петербурга
– №760 отправлением 13 сентября в 09:30 из Москвы.
Кроме того, весь сентябрь скоростные поезда "Аврора" курсируют увеличенными составами.
Утром 12 сентября в Пулково задержали 28 рейсов, отменили 13 перелетов. С 10:00 ограничения были сняты.
Фото: Telegram/ Телеграмма РЖД
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все