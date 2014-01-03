Всего на маршрут выйдут два дополнительных состава.

В период февральских праздников между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.



Дополнительные скоростные поезда будут курсировать с 21 по 23 февраля с целью повышения качества обслуживания пассажиров.

С Финляндского вокзала "Ласточка" будет отправляться в 11:30 и в 12:45 прибудет в Выборг. А из Выборга в город ― в 18:26.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 1 марта "Ласточка" будет останавливаться в Толмачево.

Фото: Piter.TV