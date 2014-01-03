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Между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки"
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib

Между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки"

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Всего на маршрут выйдут два дополнительных состава.

В период февральских праздников между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Дополнительные скоростные поезда будут курсировать с 21 по 23 февраля с целью повышения качества обслуживания пассажиров.

С Финляндского вокзала "Ласточка" будет отправляться в 11:30 и в 12:45 прибудет в Выборг. А из Выборга в город ― в 18:26.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 1 марта "Ласточка" будет останавливаться в Толмачево.

Фото: Piter.TV

Теги: ласточки, петербург выборг, поезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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