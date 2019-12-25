В Петербурге предложили выделить дополнительные кабинеты для вакцинации пожилых людей

Предложение рассмотрят в комитете по здравоохранению.

В региональном комитете по здравоохранению предложили открыть дoполнительные кабинеты для вакцинации от COVID-19 пенсионеров и людей, которые имеют хронические заболевания. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Лисовец.

По словам чиновника, 50% петербуржцев, которые представляют аудиторию 60+, уже сделали прививку от коронавируса. Комитет уже поручил райздравам обдумать инициативу по открытию дополнительных кабинетов. Кроме того, Лисовец отметил, что с горожанами, которые пока не вакцинировались, в ближайшее время начнут проводить разъяснительную работу, они получат индивидуальные приглашения на прививку.

Ранее на Piter.tv: Дмитрий Лисовец прокомментировал смерть привитого от коронавируса петербуржца.

Фото: Piter.tv