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В Петербурге предложили выделить дополнительные кабинеты для вакцинации пожилых людей
Сегодня, 9:38
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В Петербурге предложили выделить дополнительные кабинеты для вакцинации пожилых людей

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Предложение рассмотрят в комитете по здравоохранению.

В региональном комитете по здравоохранению предложили открыть дoполнительные кабинеты для вакцинации от COVID-19 пенсионеров и людей, которые имеют хронические заболевания. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Лисовец. 

По словам чиновника, 50% петербуржцев, которые представляют аудиторию 60+, уже сделали прививку от коронавируса. Комитет уже поручил райздравам обдумать инициативу по открытию дополнительных кабинетов. Кроме того, Лисовец отметил, что с горожанами, которые пока не вакцинировались, в ближайшее время начнут проводить разъяснительную работу, они получат индивидуальные приглашения на прививку. 

Ранее на Piter.tv: Дмитрий Лисовец прокомментировал смерть привитого от коронавируса петербуржца.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, дополнительные кабинеты, комздрав петребурга, пенсионеры, пожилые петербуржцы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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