На Городской станции переливания крови рассказали, как складывалась ситуация с донорством в пандемию

Как отметила главврач Татьяна Засухина, в этой ситуации помогли сами петербургские медики.

Городской станции переливания крови в Петербурге 21 февраля исполняется 70 лет. "Петербургский Дневник" узнал у главного врача Городской станции переливания крови Татьяны Засухиной, как складывалась ситуация с донорством в пандемию.

Пандемия снизила донорскую активность. Самыми тяжелыми были апрель и май 2020 года. Никто ничего не знал, не понимал, введен локдаун, выездная работа прекратилась. Татьяна Засухина, главврач городской станции переливания крови

Как отметила Татьяна Засухина, в этой ситуации помогли сами петербургские медики, в том числе специалисты станции переливания крови. Также выделялись такси, автобусы, которые привозили доноров до пунктов сдачи. Большую роль в это непростое время сыграли кадровые доноры и волонтеры.

Фото: Piter.tv