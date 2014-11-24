В Доме Радио во время ремонта новые фрагменты настенной живописи начала XX века

Сама живопись будет полностью музеефицирована и очищена от поздних наслоений масляной краски.

В петербургском Доме Радио во время реставрации интерьеров обнаружили новые фрагменты настенной живописи. Роспись относится к началу ХХ века, когда было построено здание. Живопись сохранят, изучат и восстановят в рамках проекта ВТБ по реставрации и адаптации Дома Радио к современному использованию. Об этом Piter.tv стало известно от пресс-службы ВТБ.

Роспись была долгое время скрыта от глаз, специалисты обнаружили ее в процессе разбора обшивок стен в зале на пятом этаже. За картонными акустическими панелями оказались заполненные строительным мусором три глубокие полукруглые ниши – экседры с фрагментами живописи, закрашенной масляной краской. После расчистки ниш реставраторы взяли образцы росписи для исследования химического состава и провели работы по ее укреплению и консервации, заклеив специальной особо прочной бумагой. Экспертиза показала, что живопись выполнена с использованием натуральных пигментов и относится к началу XX века – периоду постройки здания Благородного собрания.

Сама живопись будет полностью музеефицирована и очищена от поздних наслоений масляной краски. Это позволит восстановить подлинный декор зала. В будущем в ремонтируемом помещении расположится хоровая, где резиденты Дома Радио будут готовиться к выступлениям.

Работы планируют завершить в конце 2026 года, после чего Дом Радио откроется как многофункциональный культурный центр.

Фото: предоставлены пресс-службой ВТБ