Дом купца Сальникова на Лиговском признан памятником

Здание на Лиговском проспекте, 135, ранее бывшее доходным домом купца Петра Сальникова, официально признано региональным памятником. Об этом сообщили в КГИОП, отметив, что пятиэтажное строение в стиле модерн с флигелями было возведено в 1904 году по проекту архитектора Демьяна Фомичёва.

Архитектурное оформление дома отличается богатством деталей. Фасады украшены львиными масками, орнаментальными сандриками и филенками с маскаронами. Над главным входом размещен барельеф с египетскими мотивами, а стены верхних этажей (с третьего по пятый) облицованы керамическим кирпичом.

В начале XX века этот дом имел не только жилое, но и важное общественное значение. Здесь проживал известный журналист и издатель Иван Баталин, а на первых этажах располагались различные заведения: аптекарский магазин, слесарная и кузнечная мастерские, чайная, а также конторы ломового извоза и торговля механическими принадлежностями.

