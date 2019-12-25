Объект планируется сдать уже летом.

В Зеленогорске на 90% готов дом детского и юношеского творчества на Комсомольской улице, участок 1. Дом детского творчества рассчитан на единовременное пребывание до 300 учащихся школьного возраста. Объект планируется сдать уже летом, сообщил портал "Строительный Петербург".

В здании есть вестибюль, пост охраны, выставочный зал, группа физкультурно-спортивных помещений. Здесь также появятся помещения кружка моделирования, мастерской керамики с лаборантскими, актовый зал со сценой и помещением артистической, хоровая студия на 50 мест со сценой, спортивный зал (30,2 х 18,1м). Кроме того, проектом предусмотрены помещения для различных кружков и студий, административные и служебные помещения, медицинский кабинет и серверные.

В доме творчества предусмотрено всё для маломобильных граждан: парковочное место для личного автотранспорта, пандусы, ограждения с поручнями, лифты.

Фото: портал "Строительный Петербург"