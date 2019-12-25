Доля отечественных авто на рынке Петербурга достигла 54%

Параллельно отмечено уменьшение доли китайских брендов — с 55% до 43%.

Отечественные автомобили увеличили своё присутствие в бюджетном сегменте автомобильного рынка Петербурга и Ленобласти. Согласно исследованию аналитической службы "Авто.ру", отечественные модели, чья стоимость не превышает 3 млн рублей, занимают всё большую долю рынка массовых авто: за прошедший год, с ноября 2024-го по ноябрь 2025-го, их удельный вес вырос с 54% до 56%.

Показатель предложений машин российского производства увеличился ещё значительнее — с 40% до 54% к декабрю текущего года. Параллельно отмечено уменьшение доли китайских брендов — с 55% до 43%.

Наиболее популярными автомобилями, как на российском рынке в целом, так и в рассматриваемом регионе, остаются внедорожники: их доля поднялась с 61% до 68%. Число предложений седанов, напротив, снижается — с 23% до 16%; такая же динамика характерна и для Петербурга.

Фото: Pxhere