В ЖК "Новое Колпино" выдали более 1300 ключей: новосёлы рассказали, как решалась проблема со сроками сдачи

В 2024 году жители будущего ЖК "Новое Колпино" обратили внимание властей на затянувшуюся сдачу четвёртой очереди комплекса. Тогда один из дольщиков, Артём Чижов, сообщил во время "Прямой линии", что застройщик трижды переносил дату ввода. В эфире губернатор Александр Беглов подчеркнул, что город держит ситуацию с объектом на контроле и следит за работой всех застройщиков.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", свою квартиру Юрий и Регина Коледа получила в мае 2025 года — позже срока, указанного в договоре. По их словам, дом должны были передать в октябре 2024 года, но процесс затянулся почти на семь месяцев. Юрий Коледа вспоминает, что после обращения к губернатору вопрос начали решать быстрее, а городские власти усилили внимание к стройке. Его супруга отмечает, что вмешательство главы города действительно придало процессу необходимый темп и дало надежду, что ключи новосёлы получат без дальнейших переносов.

Жилой комплекс состоит из нескольких очередей и рассчитан на более чем 1400 семей. По состоянию на декабрь 2025 года дольщикам уже передали свыше 1300 квартир. Ожидается, что оставшиеся ключи выдадут до конца года, после чего весь комплекс будет полностью заселён.

