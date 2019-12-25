Петербургская прокуратура потребовала выделить детям доли в квартире, которая была куплена на маткапитал
Сегодня, 9:47
Петербургская прокуратура потребовала выделить детям доли в квартире, которая была куплена на маткапитал

Жилье на Мебельной улице приобрели в 2015 году.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения федерального законодательства при расходовании средств материнского капитала. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 17 марта. 

Установлено, что местной жительнице, у которой есть двое детей, выдали сертификат на маткапитал. На эти деньги в 2015 году была куплена квартира на Мебельной улице. При этом доли несовершеннолетних в жилище не выделены. 

В интересах детей прокурор направил в суд исковое заявление об обязании выделить доли. Требования удовлетворены, исполнение решения находится на контроле.

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре на Васильевском острове отремонтируют здание детсада на 20-й линии. В частности, на фасаде имеются сколы штукатурки и трещины.

Фото: Piter.TV 

