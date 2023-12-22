Петербуржцы заключили более 7 тысяч договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ

С 1 января 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений. Заключить договор можно с негосударственным пенсионным фондом.

В январе-марте 2024 года в Петербурге оформили 7,3 тысячи договоров по новой программе долгосрочных сбережений в СберНПФ. При открытии договора новые вкладчики из Северной столицы в среднем пополняют его на 5 тысяч рублей. Всего по итогам первого квартала 2024 года петербуржцы направили в программу 87 млн рублей.

Как показал анализ клиентского портфеля СберНПФ, в Северной столице женщины откладывают вдолгую чаще мужчин: на них пришлось 69% заключенных договоров по новой программе.

С начала 2024 года россияне вложили в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ уже 2,5 млрд рублей, оформив 280 тысяч договоров. При этом люди не только активно оформляют договоры, но и регулярно пополняют их. У жителей Санкт-Петербурга самые высокие суммы пополнений ПДС: в среднем они периодически направляют в новую программу по 4,2 тысячи рублей. Жители Северной столицы могут заключить договор ПДС в отделениях Сбера или с помощью выездного менеджера, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте фонда. Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка

С 1 января 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений. Заключить договор можно с негосударственным пенсионным фондом. Данная программа предлагает ряд возможностей, которых нет в других финансовых инструментах: это софинансирование от государства, налоговые льготы и льготное налогообложение, а также возможность распорядиться пенсионными накоплениями. Последняя опция позволит самостоятельно выбирать срок выплат, пользоваться деньгами в особых жизненных ситуациях, а также получить их в полном объёме через 15 лет участия.

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