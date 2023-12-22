Как в России будет работать программа долгосрочных сбережений

Долгосрочные сбережения формируются гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов, а также за счет средств ранее сформированных пенсионных накоплений и государственной поддержки в виде софинансирования.

В январе 2024 года в России заработала программа долгосрочных сбережений граждан. Подробности рассказал портал "Строительный Петербург".

Что такое программа долгосрочных сбережений (ПДС)

Это новый долгосрочный сберегательный продукт. Долгосрочные сбережения формируются гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов, а также за счет средств ранее сформированных пенсионных накоплений и государственной поддержки в виде софинансирования. Софинансирование со стороны государства может составить до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. Суть программы состоится в том, что вы платите добровольные взносы, а оператор программы – негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – инвестирует их, обеспечивая доходность вложений.

Куда инвестируются средства

Сформированные средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. При этом гражданин может заключить договоры с несколькими операторами, таким образом не только повышая объем накоплений, но и диверсифицируя риски.

Как и когда можно использовать накопленные денежные средства

Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Сформированные в программе сбережения наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, когда участнику назначена пожизненная периодическая выплата).

Также можно получать 52 тысяч рублей ежегодно (налоговый вычет) при уплате взносов в программу до 400 тысяч рублей.

Видео: моифинансы.рф