  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов в 1 млн рублей
Сегодня, 16:47
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов в 1 млн рублей

0 0

Ранее его привлекали к уголовной ответственности.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Об этом сообщили 13 февраля в надзорном ведомстве. 

Фигурант умышленно уклонялся от оказания финансовой помощи своему ребенку. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей. 

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на восемь месяцев в исправительной колонии общего режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура встала на сторону матери троих детей, которыми не занимается отец. 

Фото: Piter.TV 

Теги: алименты, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии