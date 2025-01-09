Петербуржца приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов в 1 млн рублей

Ранее его привлекали к уголовной ответственности.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Об этом сообщили 13 февраля в надзорном ведомстве.

Фигурант умышленно уклонялся от оказания финансовой помощи своему ребенку. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на восемь месяцев в исправительной колонии общего режима.

