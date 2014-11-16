Петербург вошел в десятку регионов РФ с наиболее высокими доходами населения

Так, в третьем квартале 2025 года средний доход на душу населения в Северной столице составил 100,2 тысячи рублей, при этом коэффициент отношения дохода к цене стандартного потребительского набора равен 3,46.

Петербург вошёл в топ-10 российских регионов с наибольшими доходами населения, заняв седьмую позицию. Эту информацию приводят РИА Новости, ссылаясь на итоги исследования.

Так, в третьем квартале 2025 года средний доход на душу населения в Северной столице составил 100,2 тысячи рублей, при этом коэффициент отношения дохода к цене стандартного потребительского набора равен 3,46.

Первое место в рейтинге заняла территория Ненецкого автономного округа, где указанный коэффициент достигает отметки 5,85. Остальные регионы-лидеры представлены такими субъектами, как Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Москва, Магаданская, Сахалинская, Московская, Мурманская области и Республика Адыгея.

Среднедушевой доход в Ненецком автономном округе превысил отметку в 171,9 тысячи рублей, а в столице России – достиг показателя в 167,4 тысячи рублей. Стоит учитывать, что большинство указанных регионов характеризуется высоким уровнем добычи природных ресурсов в сложных климатических условиях.

По данным Росстата, общий показатель средней заработной платы по стране в указанный отчётный период равнялся 73 тысячам рублей, увеличившись на 9,6 тысячи рублей относительно предыдущего года. Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 6,3%.

Замыкали рейтинг Карачаево-Черкесская Республика (доход 36,1 тысячи рублей), Республика Тыва (36,2 тысячи рублей) и Республика Ингушетия (26,8 тысячи рублей).

