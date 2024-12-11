Объем добычи корюшки в Ладожском озере в 2025 году может составить 1225 тонн

Комитет по сельскому хозяйству распределил квоты для вылова сига и судака, а также подписал договора на вылов корюшки, леща, щуки и окуня.

Заместитель губернатора Ленинградской области по сельскому хозяйству Олег Малащенко провел заседание с руководителем Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александром Христенко. Основное внимание на встрече уделили подготовке к рыболовному сезону 2025 года, переходу к цифровой системе выдачи разрешений на вылов и контролю соблюдения правил рыбалки.

Олег Малащенко акцентировал внимание на значимости получения рыболовными компаниями всех нужных разрешительных документов до начала активного сезона лова. В настоящее время все заявители из Ленинградской области обеспечены разрешениями на вылов рыбы в Ладожском озере и других водоемах региона.

Комитет по сельскому хозяйству распределил квоты для вылова сига и судака, а также подписал договора на вылов корюшки, леща, щуки и окуня. Рекомендованный объем улова корюшки в Ладожском озере на 2025 год составляет 1225 тонн.

Комитет подписал 391 договор на использование водных биоресурсов с 45 организациями, из которых 326 – на Ладожское озеро с 39 пользователями.

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Фото: Комитет по АПК Ленобласти