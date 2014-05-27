Дмитрий Чечин возглавил совет депутатов Зеленогорска

Новым главой муниципального образования "Город Зеленогорск" стал Дмитрий Чечин. Об этом сообщили в группе МО в "ВКонтакте".
Чечин стал депутатом по итогам довыборов, которые прошли в Петербурге 11 сентября. Он получил 63,6% голосов. Теперь его избрали главой муниципального совета. Напомним, Дмитрий Чечин является сыном Натальи Чечиной, которая до 2020 года возглавляла администрацию Курортного района.
Мужчина родился в 1987 году в Ленинграде. Окончил Горный университет и РАНХиГС. Получил второе образование по специальности "Государственное и муниципальное управление". Последние годы был главой местной администрации МО поселок Белоостров.
Фото: ВКонтакте / Дмитрий Чечин
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