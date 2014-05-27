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Дмитрий Чечин возглавил совет депутатов Зеленогорска
Сегодня, 12:08
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Дмитрий Чечин возглавил совет депутатов Зеленогорска

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Ранее он занимал пост главы местной администрации поселка Белоостров.

Новым главой муниципального образования "Город Зеленогорск" стал Дмитрий Чечин. Об этом сообщили в группе МО в "ВКонтакте".

Чечин стал депутатом по итогам довыборов, которые прошли в Петербурге 11 сентября. Он получил 63,6% голосов. Теперь его избрали главой муниципального совета. Напомним, Дмитрий Чечин является сыном Натальи Чечиной, которая до 2020 года возглавляла администрацию Курортного района. 

Мужчина родился в 1987 году в Ленинграде. Окончил Горный университет и РАНХиГС. Получил второе образование по специальности "Государственное и муниципальное управление". Последние годы был главой местной администрации МО поселок Белоостров. 

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Чечин

Теги: дмитрий чечин, зеленогорск, муниципальные депутаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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