Дмитрий Чечин возглавил совет депутатов Зеленогорска

Ранее он занимал пост главы местной администрации поселка Белоостров.

Новым главой муниципального образования "Город Зеленогорск" стал Дмитрий Чечин. Об этом сообщили в группе МО в "ВКонтакте".

Чечин стал депутатом по итогам довыборов, которые прошли в Петербурге 11 сентября. Он получил 63,6% голосов. Теперь его избрали главой муниципального совета. Напомним, Дмитрий Чечин является сыном Натальи Чечиной, которая до 2020 года возглавляла администрацию Курортного района.

Мужчина родился в 1987 году в Ленинграде. Окончил Горный университет и РАНХиГС. Получил второе образование по специальности "Государственное и муниципальное управление". Последние годы был главой местной администрации МО поселок Белоостров.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Чечин