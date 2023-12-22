Появились фото "длинного снега", который выпал в Петербурге

Метеорологи также объяснили возможные причины происхождения такого вида осадков.

Петербургский фотограф Антон Кубышкин заснял в Удельном парке 3 февраля снег странной формы. Визуально он похож на так называемые снежные иглы.

Да, да, именно длинный! При разных температурных условиях формируются разные снежинки. Бывает, что получаются длинные столбики льда, а бывает что кружочки. Может, я просто невнимателен к снегу, но выглядит очень необычно для меня. Антон Кубышкин, фотограф

Издание "Фонтанка" пообщалось со специалистами метеорологического агентства "ФОБОС". Им пояснили, что на фото может быть один из видов зимних твердых осадков — ледяные иглы.

Это мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в воздухе, образующиеся в морозную погоду. Часто ледяные иглы образуют в ночное время или в сумерках красивые светящиеся "столбы", идущие от фонарей вверх в небо". Михаил Леус, метеоролог

Михаил Леус также отметил, что при нынешней плюсовой и осадочной погоде такой снег вряд ли мог сформироваться. По словам синоптика, наблюдаются ледяные иглы чаще всего при ясном или малооблачном небе, словно вымораживаясь из воздуха, редко выпадают из перисто-слоистых или перистых облаков. Их иногда называют также осадками ясного неба.

Фото: Антон Кубышкин