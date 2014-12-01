Комстрой принял участие в дизайн-сессии по цифровой трансформации с помощью ИИ

По результатам сессии каждая команда представила свои идеи по использованию искусственного интеллекта.

Комитет по строительству принял участие в дизайн-сессии по цифровой трансформации с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Эксперты по цифровой трансформации, представители городской администрации и более 30 комитетов и управлений разделились на команды, рассказал портал "Строительный Петербург".

По результатам сессии каждая команда представила свои идеи по использованию искусственного интеллекта – базой стали уже имеющиеся в арсенале инструменты и технологии.

ИИ-решения помогают застройщикам экономить ресурсы, время и денежные средства на каждом строительном объекте. Цифровизация с использованием нейросетевых модулей видеоаналитики повышает безопасность труда и производительность стройки. Технологии BIM-моделирования позволяют создавать интерактивные 3D-модели конструкций на каждом этапе жизненного цикла строительного проекта.

В строительной отрасли активно уже используется технология информационного моделирования. Это тоже своеобразная система искусственного интеллекта. То есть, когда мы пользуемся соответствующими информационными продуктами и на начальном этапе, на этапе принятия решения о развитии того или иного района городского, создаем определенную инфраструктуру городскую, где размещаются те или иные объекты как жилищного строительства, делового, социального. Дороги, различного рода развязки, инженерная инфраструктура. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга

Первые результаты цифровой трансформации с использованием ИИ в Петербурге обещали продемонстрировать уже через полгода.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"