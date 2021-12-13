Эксперты прокомментировали итоги работы ГАС "Выборы"

Государственная автоматизированная система подверглась за год более 2 млн атак.

ЦИК РФ отчитался о работе ГАС "Выборы" в 2021 году. Число обращений к сервисам ЦИК России за год выросло на 2,3 миллиона – с 3 млн. до 5,38. Итоги прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Статистика показала, что исло граждан, использующих систему для дистанционного голосования, показывает внушительный рост. Кроме того, выросло и число КОИБов — комплексов обработки избирательных бюллетеней.

За все эти прелести цифровизации, конечно, приходится платить – систему часто пытаются сломать в результате огромного числа кибератак (более 2 млн за год), однако ЦИК с ними, как мы видим, прекрасно справляется. отметили эксперты.

В целом эксперты считают, что итоги можно считать позитивными.

Фото: Piter.tv