Обвиняемому в прорыве трубы на Измайловском вынесут приговор 28-го июня

В результате прорыва в кипятке сварились 2 человека.

Евгений Емельянов, которого обвиняют в гибели людей из-за прорыва теплосети, выступил с последним словом на заседании Ленинского районного суда. Его речь опубликовала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Бывший диспетчер "Теплосети Санкт-Петербурга" уверен, что его дело — "заказная липа". Он обратил внимание на то, что в городе периодически происходят прорывы труб, но в сложившейся ситуации ответственность за "изношенность системы" должен нести он.

Прокурор считает, что справедливым наказанием будет назначить Емельянову 3 года лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься определенные должности сроком на 2 года.

Суд огласит приговор 28-го июня 2021 года в 11:00.

Напомним, 28-го сентября 2018-го года во дворе дома на Измайловском проспекте прорвало трубу с горячей водой. В результате кафе, которое находилось в подвальном помещении, залило водой. Два молодых посетителя погибли. При расследовании инцидента ответчик пришел к выводу, что трагедия произошла из-за ошибочных действий старшего диспетчера ЦДС Емельянова. Предполагается, что обвиняемый не обратил внимание на скачкообразное повышение давления в подающем трубопроводе, что привело к гидроудару и мгновенному разрыву стенки трубы под домом №20.

Сотрудника Теплосети обвиняют по статье "Нарушение правил безопасности ведения иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга