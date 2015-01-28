В Петербурге диспансеризацию уже прошли более двух миллионов человек

Всего в текущем году, согласно плану, пройти диспансеризацию должны 2 млн 762 тысячи 293 человека.

В 2023 году диспансеризацию прошли уже больше двух миллионов петербуржцев. План по диспансеризации в Северной столице исполнен на 74,5%. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Всего в текущем году, согласно плану, пройти диспансеризацию должны 2 млн 762 тысячи 293 человека – 60,9% взрослого населения Петербурга. Это почти на 450 тысяч больше, чем в 2022 году.

Диспансеризация включает в себя профилактический медицинский осмотр, скрининг, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний, общий анализ крови и прием терапевта для определения медицинских показаний для консультаций с врачами-специалистами.

Записаться на диспансеризацию можно через единую справочную службу по телефону 122, единый портал "Госуслуги", сайт "Здоровье петербуржца" или по телефону районной поликлиники.

Ранее стало известно, что работники оборонных предприятий смогут проходить диспансеризацию на производствах.

Фото: Piter.tv