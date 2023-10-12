В женских консультациях Петербурга можно пройти диспансеризацию по направлению "репродуктивное здоровье"

Первый этап диспансеризации для женщин включает осмотр врачом акушером-гинекологом, забор и исследование биоматериалов.

В большинстве женских консультаций Петербурга с осени 2024 года можно пройти диспансеризацию в плане репродуктивного здоровья. До недавнего времени она была доступна только на базе городских поликлиник в рамках расширенной программы диспансеризации. Об этом рассказали в Смольном.

С конца мая петербуржцы могут пройти оценку своего репродуктивного здоровья. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии. С начала действия расширенной программы диспансеризации уже более 106 тысяч мужчин и женщин фертильного возраста прошли исследования, направленные на оценку репродуктивного здоровья.

Первый этап диспансеризации для женщин включает осмотр врачом акушером-гинекологом, забор и исследование биоматериалов. Для мужчин – осмотр врачом-урологом или хирургом. Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза.

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