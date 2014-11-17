Дирижер Санкт-Петербургской филармонии рассказал о музыкальном детстве и учебе

Говоря о влиянии семьи на его карьеру, Николай Алексеев рассказал, что его старший брат изучал игру на скрипке, альте и контрабасе.

Николай Алексеев, главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии и Народный артист России, недавно принял участие в новом выпуске видеопроекта "Культурный дневник" "Петербургского дневника". Рассказывая о своем детстве, дирижер вспомнил детство в Ленинграде, упомянув улицу Комсомола, где он жил недалеко от Финляндского вокзала. Он заметил забавное совпадение: улица Комсомола до революции называлась Симбирской, а Ульяновск, где он работал, носил название Симбирск.

Говоря о влиянии семьи на его карьеру, Николай Алексеев рассказал, что его старший брат изучал игру на скрипке, альте и контрабасе. Родители решили отдать его в Хоровое училище, чтобы избежать бесконечного звука скрипки.Он описал обучение в Хоровом училище как серьезное испытание, отмечая, что из 25 учеников первого курса обычно заканчивали только 9-14 человек. Те, кто оставался, продолжали обучение в консерватории или других музыкальных учреждениях.

Николай Алексеев поведал о своем учителе по фортепиано Сергее Николаевиче Николаеве, который иногда оставлял его одного в доме, чтобы убедиться, что ученик действительно занимается. Учась в Ленинградской консерватории, Николай Алексеев имел удовольствие учиться у знаменитого Арвида Янсона. Он отметил, что Янсон придерживался традиций немецкого дирижирования, передавая их студентам.

