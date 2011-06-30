Директор петербургской школы получил предупреждение от прокуратуры

Одной из мам учеников не был дан ответ в установленный срок.

По постановлению прокуратуры Выборгского района Петербурга директор школы привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения родителя.

В апреле 2025 года мама одного из учеников направила письменное обращение в адрес директора школы. Однако ответ в установленный законом срок она не получила.

Прокурор района внес представление руководителю образовательного учреждения. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, женщине дан ответ.

Также по постановлению прокуратуры руководитель образовательного учреждения привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), ему назначено наказание в виде предупреждения.

