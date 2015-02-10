Директор "Ленфильма" назвал лучшие проекты студии за прошедший год

Также Эдуард Суворов рассказал о самом популярном жанре кино в России.

В этом году у самой старой киностудии России юбилей – 110 лет. Директор "колыбели" российского кинематографа Эдуард Суворов в интервью изданию "МК в Питере" ответил, какие проекты студии он считает лучшими за год и какой самый востребованный жанр кино у российского зрителя.

Минувшим летом под Петербургом прошли съемки картины "Ворожея". Проект называют славянским фэнтези и пророчат ему большой успех у российского кинозрителя. По мнению Эдуарда Суворова, популярность "киносказок" обусловлена колоссальным потоком молодых зрителей, для которых этот жанр представляет наибольший интерес.

Что касается сказок и фэнтези, действительно, многие снимают в этом жанре. Потому что это ярко, красочно и захватывает большую аудиторию: как правило, такие фильмы имеют возрастной ценз 6+ или 12+, и на них в кинотеатры приходят семьями. На мой взгляд, это одна из причин, по которой режиссеры уходят в эту нишу. Месяца полтора назад мы были в Нижнем Новгороде, там была отдельная сессия по сказкам, которые сейчас снимаются. Было 16 разных проектов: фэнтези, мультики, полный метр. Жанр действительно востребован. Эдуард Суворов, директор киностудии "Ленфильм"

Однако не одними сказками едины. За прошедший год киностудией было снято немало произведений, удостоившихся признания на российских фестивалях. Директор "Ленфильма" признался, что его любимыми лентами стали художественная "Последняя цена" и документальный "Последний теплоход".

Могу отметить два фильма. Первый – художественная полнометражная кинолента "Последняя цена"... Профессиональное сообщество высоко его оценило. Второй – документальная лента "Последний теплоход", рассказывающая о людях, живущих на Крайнем Севере, которым теплоходом завозят продукты, пока идет навигация. Ребята ездили, сняли хороший фильм, который имеет достаточно высокую художественную ценность и отмечен призами (например, "Золотой ворон" и "Докер""). Эдуард Суворов, директор киностудии "Ленфильм"

Напомним, что не так давно на "Ленфильме" стартовали съемки нового проекта под названием "Ганди молчал по субботам".

Фото: МК в Питере