В комитете по транспорту представили нового директора "Организатора перевозок"

Ранее Ягудин уже работал в учреждении.

Директором СПб ГКУ "Организатор перевозок" назначили Рената Ягудина. Представление нового директора прошло в комитете по транспорту, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее обязанности главы "Организатора перевозок" выполнял Владимир Шведченко. Сейчас на сайте учреждения он значится в качестве первого заместителя директора. Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов поблагодарил его за работу на должности практически в течение двух лет.

Нового директора поздравил глава комитета по транспорту.

Ренат Александрович на протяжении 6 лет трудится в транспортной отрасли и не понаслышке знаком с деятельностью Комитета по транспорту и "Организатора перевозок сказал председатель комитета Кирилл Поляков.

Карьера Рената Ягудина началась в 2001 году, он работал в прокуратуре. С 2014-го года возглавлял Контрольно-ревизионного управление по городскому и пригородному пассажирскому транспорту в СПб ГКУ "Организатор перевозок". Чуть позже перешёл в комитет по транспорту и стал возглавлять отдел контроля и безопасности на транспорте. После этого работал в ГКУ "Леноблтранс".

Фото: orgp.spb.ru