В среднем за сутки в Петербурге дезинфицируют более 2 тыс. вагонов

За 25 дней января 2022 года продезинфицировано 56 477 вагонов.

В четверг, 27 января, в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании сообщили, что каждый день специалисты проводят дезинфекцию вагоны пригородных поездов. В среднем за сутки дезинфекционные мероприятия проводятся в более чем 2 260 вагонах. За 25 дней января 2022 года продезинфицировано 56 477 вагонов.

Отмечается, что обрабатывают вагоны в пунктах оборота пригородных поездов и парках отстоя моторвагонного подвижного состава. Дезинфекционные мероприятия включают в себя обработку антисептическим средством пассажирских сидений, спинок и ручек кресел, откидных столиков, поверхностей салонных и межвагонных дверей, а также полную дезинфекцию санитарных комнат, в том числе багажные полки и стеллажи.

В пресс-службе напомнили, что у всех сотрудников перед началом смены измеряют температуру, также работников обеспечивают масками, перчатками и антисептиками.

Пассажирам рекомендуют оплачивать проезд бесконтактными способами в кассах, терминалах, а также в мобильных приложениях: "Пригород", "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички".

Фото: Piter.tv