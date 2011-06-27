В Петербурге 1 августа дежурят 73 бригады "Водоканала"

По информации предприятия, ожидаются осадки интенсивностью 3-10 миллиметров.

В Петербурге в связи с ливнями 1 августа дежурят 73 бригады "Водоканала". По информации предприятия, ожидаются осадки интенсивностью 3-10 миллиметров, местами до 15-25 миллиметров.

Система водоотведения "Водоканала" находится в исправном состоянии и подготовлена к приему дождевой воды. При выпадении нормативного количества осадков канализация принимает всю воду в полном объеме. В случае выпадения сильных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети, и тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. Пресс-служба "Водоканала"

В случае, если скопления сохраняются длительное время, сообщите об этом по телефонам: 004 и 576-14-83.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за приближающихся ливней.

Фото: Piter.TV