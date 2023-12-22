На Дачном проспекте задержали дезертира из Псковской области

Задержанный помещён под подписку о невыезде.

В Кировском районе Санкт-Петербурга задержан военнослужащий, сбежавший из части в Псковской области. Как стало известно Piter.TV, накануне вечером 28-летний пскович, объявленный в федеральный розыск, был задержан оперативниками уголовного розыска на Дачном проспекте.

По предварительным данным, он покинул воинскую часть в ноябре. Военнослужащему вменяют пятую часть статьи 337 УК, которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части или неявку в срок без уважительных причин свыше месяца в период мобилизации. Задержанный был доставлен в отдел полиции, псковские коллеги были проинформированы.

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Фото: Kandinsky 3.0