Петербургского девятиклассника изобличили ещё в одном изнасиловании школьницы

Ранее он был задержан по подозрению в изнасиловании ещё одной девочки.

Девятиклассник, задержанный ранее по подозрению в изнасиловании школьницы на проспекте Большевиков, был изобличен в совершении еще одного аналогичного преступления. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, 2 октября, находясь в заброшенном здании по улице Лени Голикова, малознакомый молодой человек (на вид около 15 лет), изнасиловал 14-летнюю девочку. Она познакомилась с ним в соцсетях.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в условиях ИВС, в совершении данного преступления изобличен девятиклассник, ранее задержанный за совершение аналогичного преступления на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.tv