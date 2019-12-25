Петербургского девятиклассника изобличили ещё в одном изнасиловании школьницы

Девятиклассник, задержанный ранее по подозрению в изнасиловании школьницы на проспекте Большевиков, был изобличен в совершении еще одного аналогичного преступления. Об этом стало известно Piter.tv.
Напомним, 2 октября, находясь в заброшенном здании по улице Лени Голикова, малознакомый молодой человек (на вид около 15 лет), изнасиловал 14-летнюю девочку. Она познакомилась с ним в соцсетях.
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в условиях ИВС, в совершении данного преступления изобличен девятиклассник, ранее задержанный за совершение аналогичного преступления на проспекте Большевиков.
Фото: Piter.tv
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