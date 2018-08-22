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С "Сапсана" в Петербурге сняли молодую зацепершу
Сегодня, 11:27
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С "Сапсана" в Петербурге сняли молодую зацепершу

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Составлены два административных протокола по ч. 1 ст. 11.17, ст. 11.15.1 КоАП РФ.

На Московском вокзале в Петербурге с "Сапсана" сняли зацепершу. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть поступила информация о том, что во время убытия состава в Москву между вагонами замечена девушка. На месте поймали 19-летнюю местную жительницу. Она собиралась доехать до столицы, зацепившись между вагонами. 

С задержанной провели профилактическую беседу, ей напомнили об опасности подобного способа передвижения. Составлены два административных протокола по ч. 1 ст. 11.17, ст. 11.15.1 КоАП РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что На станции Торфяное с "Сапсана" сняли 21-летнего зацепера из Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зацепер, сапсан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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