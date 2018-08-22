С "Сапсана" в Петербурге сняли молодую зацепершу

Составлены два административных протокола по ч. 1 ст. 11.17, ст. 11.15.1 КоАП РФ.

На Московском вокзале в Петербурге с "Сапсана" сняли зацепершу. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть поступила информация о том, что во время убытия состава в Москву между вагонами замечена девушка. На месте поймали 19-летнюю местную жительницу. Она собиралась доехать до столицы, зацепившись между вагонами.

С задержанной провели профилактическую беседу, ей напомнили об опасности подобного способа передвижения. Составлены два административных протокола по ч. 1 ст. 11.17, ст. 11.15.1 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что На станции Торфяное с "Сапсана" сняли 21-летнего зацепера из Петербурга.

Фото: Piter.TV