Женщина-машинист "Сапсана" вышла в первый рейс до Петербурга

Теперь Софья – единственная женщина в РФ, которая владеет сертификатом на право управления этими поездами.

Первая в истории РЖД женщина-машинист "Сапсана" Софья Дорофеева вышла в дебютный рейс, рассказали в компании.

Летом 2024 года Софья решила освоить управление двумя электропоездами – "Сапсанами" и "Ласточками". Она отучилась в учебном центре дирекции скоростного сообщения РЖД в Петербурге, прошла стажировку и теперь "летает" между Москвой и городом на Неве.

Чтобы получить допуск к управлению скоростными поездами, надо было сделать шаг назад: заново пройти обучение, практику. Были трудности, но я справлялась с ними, не без помощи своих друзей и семьи. Все это ради мечты – в будущем стать машинистом на ВСМ. Софья Дорофеева, машинист

Теперь Софья – первая и пока единственная женщина в РФ, которая владеет сертификатом на право управления поездами "Сапсан".

Видео: пресс-служба РЖД