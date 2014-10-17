Небо — её рабочее место: машинистка башенного крана из Петербурга рассказала о работе на высоте 64 метра

Юлия Прокопова рассказывает, что за годы работы не сталкивалась с предвзятым отношением со стороны коллег.

В преддверии Международного женского дня Комитет по строительству Санкт-Петербурга запустил серию публикаций о женщинах, работающих в строительной отрасли. Первой героиней проекта стала машинист башенного крана группы компаний "Лидер Групп" Юлия Прокопова.

Как отметил портал "Строительный Петербург", профессия крановщика традиционно считается мужской, однако исторически ситуация была иной. В советские годы женщины активно работали на строительных кранах: к концу эпохи СССР их доля среди машинистов достигала примерно 85%. Сегодня женщин в этой профессии значительно меньше, хотя на современных стройплощадках они по-прежнему встречаются.

Юлия Прокопова рассказывает, что за годы работы не сталкивалась с предвзятым отношением со стороны коллег. Напротив, поначалу мужчины на стройке даже старались проявлять повышенное внимание.

Самым волнительным моментом для неё стал первый самостоятельный рабочий день, когда ответственность за работу крана полностью легла на неё.

Когда самостоятельно меня пустили, я помню, я пришла, вся тряслась и ребята кричат "давай это, давай это". Я помню этот момент, когда я спускаюсь, а меня трясёт. Да, это было. Напряжение более-менее прошло недели через две, а уже через год я стала уверенная. Все хорошо, все замечательно. Юлия Прокопова, машинистка башенного крана

Сегодня рабочая высота в 64 метра стала для неё привычной. Однако в карьере были и более высокие объекты — например, краны высотой около 100 метров. По словам Юлии, на такой высоте порой бывает тревожно, особенно когда усиливается ветер и кабина начинает заметно раскачиваться. Тем не менее именно высота остаётся для неё одной из главных причин любить свою работу.

Ради самой высоты — неба, закатов, восходов. Мне кажется, я поднимаюсь ради этого. Юлия Прокопова, машинистка башенного крана

Несколько лет назад Юлия начала рассказывать о своей работе в TikTok. Изначально блог появился ради шутки, но один из роликов неожиданно набрал большое количество просмотров.

Стропаль снял меня, выложил в TikTok, говорит "Смотри, у меня 20 тысяч просмотров", я ему говорю "Давай поспорим, кто больше наберет". Я завела TikTok, начала снимать, и в какой-то день у меня видео залетело. Я помню, выбегала на балкон со словами "Смотри! 100 тысяч!", а он "Да ладно!". И так пошло поехало. Первые были комментарии, что не верили. "Такая девочка с маникюром, это подстава, ты специально туда поднялась", сейчас более лояльны. Юлия Прокопова, машинистка башенного крана

Сегодня она продолжает работать на стройке и делиться с подписчиками кадрами из кабины крана — с высоты, откуда открываются закаты над Петербургом.

