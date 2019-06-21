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В Шушарах 5-летняя девочка выпила 2 стакана пива и попала в больницу
Сегодня, 8:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах 5-летняя девочка выпила 2 стакана пива и попала в больницу

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Обстоятельства происшествия уточняются.

В Шушарах воспитанница детского сада выпила два стакана пива и попала в больницу. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Около десяти часов вечера 9 апреля из квартиры на Первомайской улице скорая забрала в больницу 5-летнюю девочку в состоянии опьянения. Её госпитализировали с отравлением этанолом и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как выяснилось, девочка дома выпила два стакана пива. Обстоятельства происшествия уточняются. Семья благополучная, на учете не состоит.

Ранее два школьника из Петербурга оказались в реанимации с отравлением алкоголем. Восьмиклассницу забрали из сквера на Загребском бульваре, а 15-летнего юношу госпитализировали из квартиры на Невском проспекте. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: unsplash (Timothy Dykes)

Теги: алкоголь, дети, пиво
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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