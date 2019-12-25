В Петербурге за день двое подростков попали в больницу с отправлением алкоголем

Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего.

Два школьника из Петербурга оказались в реанимации с отравлением алкоголем. Об этом рассказали в "Оперативном прикрытии".

Около девяти часов вечера 6 апреля в больницу поступила 14-летняя восьмиклассница. Её забрали из сквера на Загребском бульваре и поместили в реанимацию с отравлением алкоголем. Девочка воспитывается в благополучной семье, у медиков и на учете в полиции не состоит. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего.

В эту же больницу в этот же день за полчаса до полуночи привезли 15-летнего юношу, также с отравлением алкоголем. Его забрали из квартиры на Невском проспекте. Парень, придя домой, упал без сознания в прихожей. Он находится в реанимации. Семья полная, благополучная, на учете не состоит. Проводится проверка.

Ранее школьница из Коммунара попала в реанимацию с острым отравлением.

Фото: Piter.TV