Школьница из Коммунара попала в реанимацию с острым отравлением

Известно, что раньше девушка обращалась за помощью к психиатрам.

Подросток из Ленобласти оказалась в реанимации после тяжёлого отравления, сообщает 47news.

Вечером 1 апреля в больницу Петербурга доставили 16-летнюю девушку из города Коммунар. Врачи диагностировали у неё острое отравление, состояние оценивалось как тяжёлое, после чего девочку перевезли в отделение реанимации. У себя дома девочка хранила лекарства, включая антидепрессанты и психотропные средства. Она воспитывается в многодетной семье без отца, при этом семья не привлекала внимание правоохранительных органов. Известно, что раньше девушка обращалась за помощью к психиатрам.

Обстоятельства инцидента продолжают выяснять соответствующие службы.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина получил серьезные ожоги во время ремонта холодильника в общежитии на Набережной Фонтанки.

Фото: Piter.TV